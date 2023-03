Ndahet Luizi dhe Kiara? Çifti debaton në mesnatë: Të të vijë turp, s’kam më besim, sa të kesh jetën ti...

Marrëdhënies së Luizit dhe Kiarës duket se po i vjen fundi brenda shtëpisë së Big Brother VIP.

Të paktën kjo gjë është deklaruar nga të dy në orët e para të mëngjesit të së mërkurës, pas spektaklit, ku dyshja janë sqaruar dhe asnjë nuk ka pranuar të bëjë hapa drejt njëri tjetrit.

E gjitha erdhi pas sherrit dhe incidentit të ndodhur gjatë lojës së vajzave, ku Luizi bllokoi Kiarën në mes të lavamanëve në tualet dhe nuk e linte të dilte, deri sa ajo t'i fliste, për të dështuar kështu misionin që u kishte dhënë femrave vëllai i madh.

Kiara i ka kërkuar Luizit të mbajë distancë dhe të ndreqë gjënë që prishi, teksa i ka nënvizuar se ai ende nuk po i kërkon falje.

Në një moment, Kiara shprehet se Luizit “duhet t’i vijë turp se një javë pasi takon babain, bën këto skena”.

Kiara: Blloqe do ketë se nëse unë do mërzitem në një moment ti vjen nga mbrapa.

Luizi: Hera e tretë që ma thua, duket sikur mezi pret me e thanë. Tani nuk je me nerva

Kiara: Po përpiqem të analizoj pa emicion brenda

Luizi: Unë normal që do mërzitem kur e thua se është hera e tretë që ma thua. A e kupton që më ka mbet mendja te ajo fjalë?

Kiara: Avash se u mërzite ti nga një fjalë.

Luizi: Po pse ca të dukem unë ty prej hekuri apo akulli?

Kiara: Ti je drama kuin,

Luizi: Për cfarë

Kiara: Mërzitesh e rri gjithë ditën në krevat, më thua ti më ke në dorë mua, më ke në dorë lojën.

Luizi: Po ja pra je duke më kërkuar zgjidh. Më ke në dorë pra.

Kiara: Pse nuk mund ta them mendimin tim?

Luizi: Më ke në dorë se nuk je duke më lënë të lirë, je duke më thënë zgjidh.

Kiara: Ti do një vijë të mesme, shumë bukur le ta lëmë të rrjedhë.

Luizi: E si do rrjedhë?

Kiara: Unë nuk jam me sustë të them po të puth po të përqafoj e kjo gjë kaloi

Luizi: Kaq e thjeshtë është

Kiara: Nuk e bëj dot, nuk e ndiej ta bëj

Luizi: As e ndien as e do.

Kiara: Unë do shoh si do veprosh, unë s’kam besim.

Luizi: Unë në shtrat do rri s’do luj

Kiara: Aty rri pra, duke ndenjur ti në shtrat unë s’të vij kurrë sa të kesh jetën ti, ta dish këtë gjë.

Luizi: Aty do rri për zotin, le të rrimë ashtu pra deri sa të dalë prej këtu edhe e vazhdojmë jashtë.

Kiara: Vazhdo bëj si kalama. Je 37 vjec dhe thua do rri në shtrat gjithë ditën se ti s’më flet, cohu ore lëviz mundohu ta rregullosh atë gjë që prishe.

Të thashë mba distancën se nuk dua puthje e përqafime, jam akull e ftohtë në emocione.