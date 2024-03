Navalnyt i jepet lamtumira e fundit/ Në ceremoninë mortore, mijëra persona

Mijëra persona me lule në duar, të rrethuar nga forcat e sigurisë, i dhanë lamtumirën e fundit kritikut të Kremlinit, Aleksey Navalny, i cili është varrosur të premten në varrezat Borisovskoye në Moskë.

Ka raportime se në momentin e varrosjes së trupit të tij, është dëgjuar kënga “My Way” e Frank Sinatras.

Para varrimit, në Kishën “Ikona e Nënës dhe Zotit”, u mbajt një ceremoni përkujtimore, në të cilën kanë marrë pjesë edhe prindërit e tij.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ka pasur njerëz që u janë afruar prindërve duke u thënë “faleminderit për birin tuaj” dhe “na falni”. Disa persona janë dëgjuar duke bërtitur jashtë kishës, “ekzekutues”, “Rusia do të jetë e lirë”, “jo luftës”.

Ceremonia është mbajtur te kisha në qarkun Marjino, ku ka jetuar Navalny për një kohë, sipas ish-zëdhënëses së tij, Kira Yarmysh.

Diplomatë të huaj, përfshirë ambasadorët e Shteteve të Bashkura, Gjermanisë, Francës kanë shkuar në kishë për të nderuar Navlanyn. Ata janë parë të veshur në të zeza dhe me trëndafila në duar. Në rrugën drejt kishës janë vendosur shumë gardhe metalike. Të paktën 40 makina të policisë janë parkuar afër kishës në mëngjesin e 1 marsit.

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, ka lëshuar një paralajmërim përmes gazetarëve se çdo organizim i paligjshëm do të konsiderohet shkelje e ligjit, një lloj kërcënimi që policia do të nderhynte shpejt nëse duhet të merret me turmat. Ai ka thënë se Kremlini nuk e konsideron Navalnyn si politikan dhe nuk ka asgjë për të thënë për familjen e Navalnyt.

Qindra rusë janë arrestuar vetëm pse kanë dërguar lule nëpër qytet për të përkujtuar Navalnyn. Ivan Pavlov, avokat i njohur rus për të drejta të njeriut, i cili është larguar prej shtetit, ka thënë se autoritetet ruse do ta konsiderojnë funeralin si “organizim masiv i padëshirueshëm” dhe do të tentojnë të kufizojnë sa më shumë numrin e pjesëmarrësve.

Trupi i Navalnyt i është dorëzuar nënës së tij, Lyudmila më 24 shkurt, më shumë se një javë pas vdekjes së tij prej “shkaqeve natyrore” në një burg në rajonin rus të Arktikut. E veja e Navalnyt, Yulia, ka thënë thënë se presidenti rus, Vladimir Putin është përgjegjës për vdekje e burrit të saj.