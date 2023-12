Baza e NATO-s në Shqipëri, përfitimet e mëdha që i sjell vendit

Një bazë e vjetër ajrore në Shqipëri do të shndërrohet në një bazë taktike operacionale e NATO-s.

Në muajin janar filloi puna në bazën ajrore të Kuçovës për ta bërë atë një nyje moderne operacionale për disa lloje avionësh luftarakë të teknologjisë së fundit.

Agjensia Mbështetëse e Prokurorimeve të NATO-s ka angazhuar një fond prej 55 milionë dollarë për rinovimin e pistave të avionëve, depozitave të karburantit dhe depove të armatimit.

Pritet që baza të bëhet operacionale deri në vitin 2023.

Aeroporti i Kucoves ka qene nje prej bazave ajrore kryesore te Shqiperise si per nga numri i efektivave ashtu edhe i avioneve.

Regjimenti i ndodhur aty gjate regjimit komunist ka pasur si detyre ruajtjen e hapesires ajrore te vendit.

Ne vitin 1997 reparti ushtarak i atyshem u shkaterrua nderkohe qe me pas, mbeti e pa shfrytezuar deri tani.

NATO do te investoje rreth 55 milione euro per ta sjelle bazen ne parametrat e nevojshem per perdorim ushtarak ne operacionet e saj.