Natë makthi, shuhet zjarri në Delvinë! Katër persona marrin ndihmë mjekësore
Kaloi një natë e vështirë për qytetin e Delvinës, ku nzjarri i madh ka kërcënuar banorët dhe infrastrukturën lokale.
Beteja me flakët ka qenë tejet e veshtire, me pjesëmarrjen e forcave zjarrfikëse të bashkive të jugut, ekipeve të ardhura nga Tirana, forcat e ushtrisë dhe banorët lokalë, të cilët kanë bërë të mundur shuarjen e zjarrit pranë qytetit.
Nga zona e Kakodhiqit vijon të ketë vatra zjarri, duke mbajtur situatën ende të tensionuar.
Gjatë natës, për shkak të tymit dhe kushteve të krijuara nga flakët, rreth 10 qytetarë, përfshirë 4 ushtarë, kanë marrë ndihmë mjekësore për asfiksi në mjediset e Kinotetatrit, ku përkohësisht u vendos spitali i emergjencës.
Autoritetet vendase dhe ekipet e emergjencës vazhdojnë monitorimin dhe ndërhyrjen për të shmangur përhapjen e mëtejshme të zjarrit.