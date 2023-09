Nano në spital, Rama: Uroj të dalë me shëndet nga burgu i terapisë intensive

Në fjalën e tij në asamblenë e PS-së, kryeministri Edi Rama ka uruar ish-kryeministrin Fatos Nano që ta kalojë sëmundjen me të cilën po vuan dhe ndodhet në spital

‘I urojmë shërim të shpejtë kryetarit ton Fatos Nano që ta rifitojë lirinë fizike dhe shpirtërore dhe të dalë me shëndet edhe nga burgu i terapisë intensive siç doli nga burgu politik, ku e futi egërsia e kriminale e njërit prej pengmarrësve më të paskrupullt të drejtësisë shqiptare. Mos kini frikë nga gabimet e bëra as nga vendimet e marra. Mos bini në kurthin e pasurimit me djersën e të tjerëve. Është haram nuk bëhet hallall!’- tha Rama.