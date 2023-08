Nafta në Shpirag, eksperti Fatos Çoçoli: Vetëm në 5 vitet e para fitimet…

Në Shqipëri kompania ndërkombëtare Shell, pritet të nisë në tetor testin final nga rezultatet e të cilit do të varet nëse do të vijohet me operacionet e nxjerrjes së naftës dhe gazit.

Eksperti Fatos Çoçoli në një intervistë televizivie analizoi efektet që do të ketë në ekonominë shqiptare nëse gjithçka do të shkojë pozitivisht, hovin ekonomik që Shqipëria do të fitojë dhe jo vetëm por dhe në pozicionin gjeopolitik dhe gjeostrategjik të saj

Nga projeksionet eksperti i ekonomisë Fatos Çoçoli thotë se prodhimi parashikohet të nisë nga mesi i vitit 2024 dhe bën një parashikim sesa mund të jenë fitimet e buxhetit të shtetit.

“Gjykojmë se rasti më i mirë i mundshëm, pas testimeve në tetor parashikohet të nisë prodhimi nga mesi i 2024. dhe buxheti të ketë mbi 1 miliarëdë euro brenda 5 viteve të para" tha Çoçoli.

Kush janë fitimet e shtetit?

“Shteti sipas kontratës fiton 10% të rentës mirenare. Është një nga nivelet më të larta në krahasim me kontratat e tjera hidrokarbure ku renta mirerare ka qenë 3%. Nëse kompania del me fitim, tatim fitimi është 50 %. Pra nëse SHELL investion në vitin e parë të prodhimit 300 milionë dollarë dhe pas 2- 3 vitesh prodhimi ka mbuluar shpenzimet e saj kompania deklaron fitimet dhe më pas 50% e këtij fitimit kalon në buxhetin e shtetit” parashikon eksperti i ekonomisë, Çoçoli.