Muzikë e lartë jashtë orarit dhe moslëshim faturash tatimore, e pëson administratori i lokalit!
Shkodër- Ndotja akustike dhe moslëshimi i faturave tatimore për klientët i ka kushtuar shtrenjtë administratorit të një lokali në Shkodër, i cili u mor nën akuzë nga Policia.
Aksioni erdhi pas ankesave dhe denoncimit nga qytetarët, se në subjektin në fjalë, në lagjen “Vasil Shanto”, vendosej muzikë me zë të lartë, tej normave të lejuara dhe jashtë orarit. Pasi patrulla mbërriti për kontroll, konstatoi se lokali nuk lëshonte as fatura tatimore për shërbimet e kryera.
“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin E. K., 26 vjeç, pasi gjatë kontrollit në lokalin që ai administron, në lagjen “Vasil Shanto”, u konstatua muzikë jashtë orarit të lejuar, dhe moslëshim i faturave tatimore për klientët”, tha policia vendore.
Hetimet ndaj të riut po kryhen në gjendje të lirë dhe organi i akuzës do vlerësojë penalitetet e mëtejshme ndaj tij.