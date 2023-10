Murrizi: Dy male kulla, për çdo hale politikan që prej 30 vitesh tallin tra*in me shqiptarët

Deputeti i Partisë Demokratike, Myslim Murrizi thotë se “beteja” për kullat në Tiranë përfundoi dhe askush nuk flet më për ngritjen e tyre.

Në një postim në rrjetet sociale Murrizi shkruan se Rama si “ babaxhan” miratoi dhe 12 kulla të tjera për çdo hale të kësaj politike që mos u ngopshin kurrë, dhe qetësoi “ gjakrat”.

Sipas tij tani ka kate plot dhe pothuajse fiks nga dy MALE KULLA, për çdo HALE politikan që prej 30 vitesh tallin trapin me Shqiptarët sikur zihen me njëri-tjetrin, dhe vjedhin e ndërtojnë së bashku si hale që janë”, shkruan Murrizi në rrjetet sociale.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Postimi i plotë:

“Tani besoj qe u qetesuan te gjithe halet e politikes se Tiranes qe po ziheshin per nje pallat ne mes te Tiranes qe quhej “ mali i Tiranes”

Rama si “ babaxhan” miratoi dhe 12 kulla te tjera per çdo hale te kesaj politike qe mos u ngopshin kurre, dhe qetesoi “ gjakrat” se gati desh na u “ vrane” me njeri tjetrin per kate pallatesh

Keni pare qe ka dy dite qe nuk flet më askush dhe nuk belbezon asnje fjale per 12 male hale per te gjithe halet e kesaj politike??????

Ja pra kaq ishte halli i “ betejes” se tufes se haleve te kesaj Shqiperie plot halle

Tani ka kate plot dhe pothuajse fiks nga dy MALE KULLA, per çdo HALE politikan qe prej 30 vitesh tallin trapin me Shqiptaret sikur zihen me njeri tjetrin, dhe vjedhin e ndertojne se bashku si hale qe jane”, shkruan Murrizi në rrjetet sociale.