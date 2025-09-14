LEXO PA REKLAMA!

Muret që flasin: Si muzeu ‘Shtëpia me gjethe’ zbulon sekretet e regjimit komunist dhe mesazhet për brezin e ri

Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 09:50
Në zemër të Tiranës, muzeu i veçantë “Shtëpia me gjethe” po tërheq vizitorët me një histori që nuk gjendet në librat e shkollës. Çdo mur, perde dhe objekt i ekspozuar bëhet dëshmitar i jetës nën regjimin komunist, duke sjellë përballë vizitorit të rinj tregime reale të persekutimit dhe sakrificës. Ky muze nuk është thjesht një ekspozitë, por një rrugëtim në të kaluarën e dhimbshme dhe një thirrje për reflektim mbi lirinë dhe demokracinë.

Ky vit solli një nder të veçantë për “Shtëpinë me gjethe”: muzeu u përzgjodh për të prezantuar historinë e tij në platformën European Heritage Days. Përmes projektit “Mure që flasin”, vizitorët ndihen pjesë e rrëfimit – statistikave, audiove dhe objekteve që japin zë për ata që vuajtën. Drejtoresha Etleva Demollari thekson se muzeu synon të edukojë brezin e ri, të ruajë kujtesën historike dhe të hapë diskutime mbi të kaluarën, duke e kthyer çdo vizitë në një përvojë të fuqishme që lidh të shkuarën me të ardhmen.

