Municion luftarak, doreza dhe kapuç në çantë/ Kapet me armë me silenciator 35-vjeçari

Një 35-vjeçar nga Shkodra është kapur me armë me silenciator në Vlorë. Policia e Vlorës në një reagim zyrtar ka njoftuar se pas informacioneve 35-vjeçari Amarildo Nikolli (Xhanej) ishte i pajisur me armë me silenciator me fishek në fole gati për qitje. Gjithashtu i riu kishte edhe një çantë shpinë ku gjatë kontrollit iu gjetën një sasi municioni luftarak, doreza dhe kapuç.

NJOFTIMI:

Lëvizte me këmbë, në qytetin e Vlorës, me armë zjarri me silenciator dhe me fishek në fole, gati për qitje, falë inteligjencës policore, kapet dhe vihet në pranga 35-vjeçari nga Shkodra.

Sekuestrohen një armë zjarri pistoletë me silenciator, një sasi municioni luftarak, doreza dhe kapuç që 35-vjeçari i mbante në çantën e shpinës.

Shërbimet e Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë, si rezultat i kontrollit permanent të territorit, për garantimin e rendit dhe të sigurisë, bazuar në informacionet e siguruara nga inteligjenca policore, për një shtetas që qarkullonte me armë zjarri me vete, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar “Silenciatori”.