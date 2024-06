Mungesa e tregut, fermerët e Jagodinës drejt falimentimit: Kemi dalë me humbje!

Ne një intervistë për faxweb, fermerët e Jagodinës thonë se për shkak të mungesës së tregut, i hedhin prodhimet në kanal ndërsa kanë dalë me humbje këtë vit.

Ata thonë se produktet bujqësore shiten më cmime të ulëta, ndërsa tregtarët janë ata që i shesin shtrenjtë, duke dalë të fituar.

Teksa janë përballur me rritjen e plehrave kimike, shprehen të zhgënjyer pasi vitin tjetër do të reduktojnë sipërfaqet e mbjellura.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Nuk shiten, po i hanë bagëtitë, kam sera vetë. Serat janë në kulmin e prodhimit. Asnjë nuk është interesuar. Unë mbaj vica, lopë. Kam 10 dylym tokë që i kam me qera. Vetëm shpenzimet mbi 3 mln lekë, vetëm për ta mbjellë, fara , plehra. Shteti të vë dorë të tregu”.

“Ne kërkojmë të ulen plehrat. Do mbjellë se nuk kam ku vete. Dalim jek e jek, dalim edhe me humbje”.

“Nuk kemi treg për ti shitur, u detyruam ti hedhim nëpër kanale. Janë shumë minus këtë vit fermerët. Janë detyruar të shkojnë drejt falimentimit. Do pakësohen edhe serat me të mbjella në vitin e ardhshëm. Fitojnë tregtarët, e marrim me cmim të ulët dhe e shesin shtrenjtë”./faxweb