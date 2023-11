“Motra i tregoi për shtatzëninë, por ka fëmijë tjetër”, flet vëllai i 30-vjeçares: Atë djalin e kam shok

Disa javë më parë, opinioni publik u shokua pasi një foshnjë e porsalindur u gjet në një bodrum, në zonën e Yzberishtit në Tiranë. Foshnja ishte braktisur nga nëna, një 30-vjeçare e cila tha se kishte frikë nga opinioni sepse nuk ishte e martuar. Në emisionin me “Zemër të Hapur”, sot ka folur vëllai i 30-vjeçares nga Pogradeci. I riu thotë se nuk e ka ditur për shtatzëninë pavarësisht dyshimeve dhe se djalin e ka pasur shok. “Unë nuk e kam marrë fare vesh nga njerëzit e mi dhe e mora vesh nga interneti. E mora me mend që ishte ajo. E telefonova, fola me bashkëshorten time dhe tentova ta telefonoj motrën por ajo s’më foli. Kam dyshuar se ishte shtatzënë por s’mund t’i thosha gjë sepse unë jam mashkull dhe i kam thënë mamit ‘thoi pak motrës se duket ndryshe’. Pasi ajo e pyeti motra tha ‘atë punë keni juve’.



Para një viti e dy muajsh e kam ditur që ajo fliste me dikë. Dhe pasi e pashë duke folur në telefon ai vetë më tha që flisnin. Ai është lidhur me motrën në fillim dhe më pas jemi njohur bashkë, jemi shokë. Kemi qenë në një kafe të tre. Por unë them që ai e ka alkolizuar motrën, ajo ka qenë e dehur kur ka ndodhur marrdhënia. Ai me kë nuk fliste, ai fliste me vajza të tjera se unë i kam parë gjërat. Ai kishte nisur një lidhje tjetër me një vajzë nga Lushnja, ndërsa tani që ndodhet jashtë shtetit ka një fëmijë tjetër. Motra ime i kishte treguar që jam shtatzënë ai i ka thënë që ‘mua nuk më intereson më’. Ta dija unë, dija vetë se si kujdesesha për motrën time. Atë që bëri ajo, unë nuk ja fal as vetes time. Ajo ka pasur frikë shumë, ka një vit që ëhstë larguar nga uën sepse kemi qenë shumë të afërt. Unë kam pasur familjen time, gjërat e mija, nuk i bëja presion. Unë kam qenë në gjermani kur motra shkoi tek daja dhe takoi djalin. Kur ka lindur foshnjën, ajo ishte e vetme. Nuk e di si ja ka dalë. Më ka thënë se ka pasur dhimbje në mëngjes herët dhe më pas ka tentuar të shkojë në spital, por nuk ka mundur. Bashkëshortja ime më thoshte se motra nuk ishte ndjerë mirë dhe e kishin çuar në spital. Unë gjithçka e kam parë në internet, nuk më ka thënë asnjë nga të afërmit e mi. Pasi e mora vesh fola me bashkëshorten, me motrën kam folur shumë pak se ishte e tronditur.”, tha vwllai i saj.