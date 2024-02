Motra e Emiljano Pines prek me fjalët: Si më le vetëm e vëllaçko!

Emiljano Pine u vra mbrëmë në Korçë nga 61-vjeçari Ilo Lluka për trashëgiminë e shtëpisë. Pas vrasjes së 37-vjeçarit, Lluka qëlloi edhe veten, duke humbur jetën në vend.

Për vrasjen e Emiljanos ka reaguar edhe e motra përmes një postimi në Facebook:

“Ma dogje zemren o xhani motreeeeeessssss drita e syrit tim,si me le vetem o vellackooo, Dhe pse nuk je me ti do mbetesh gjithmone krahu im i djathte, Do me mungosh gjithmone, deri diten qe do te te vij prane.”, shkruan ajo.