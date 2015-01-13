LEXO PA REKLAMA!

Motra e Britney Spears mbron shoqen me thikë në dorë

Lajmifundit / 13 Janar 2015, 21:53
motra-spearsTMZ ka publikuar një video të marrë nga kamerat e sigurisë në një restorant në SHBA, ku Jemie Lynn Spears, motra e këngëtares Britney Spears, mbron me një thikë shoqen e saj të ngushtë që u sulmua papritur.

Ngjarja besohet ka ndodhur në muajin e shkuar në restorantin Pita Pit në Hammond, Los Angeles, ku një grup meshkujsh nisën të ngacmonin mikeshën me të cilën Lynn Spears ishte e shoqëruar.

Pamjet tregojnë 23- vjeçaren teksa e tërheq mënjanë mikeshën e saj, merr një thikë dhe i kërcënon djemtë, por fatmirësisht pa prekur njeri me të.

