Motra e Britney Spears mbron shoqen me thikë në dorë
Lajmifundit / 13 Janar 2015, 21:53
Showbiz
TMZ ka publikuar një video të marrë nga kamerat e sigurisë në një restorant në SHBA, ku Jemie Lynn Spears, motra e këngëtares Britney Spears, mbron me një thikë shoqen e saj të ngushtë që u sulmua papritur.
Ngjarja besohet ka ndodhur në muajin e shkuar në restorantin Pita Pit në Hammond, Los Angeles, ku një grup meshkujsh nisën të ngacmonin mikeshën me të cilën Lynn Spears ishte e shoqëruar.
Pamjet tregojnë 23- vjeçaren teksa e tërheq mënjanë mikeshën e saj, merr një thikë dhe i kërcënon djemtë, por fatmirësisht pa prekur njeri me të.