Moti përvëlues godet Evropën, temperaturat pritet të arrijnë deri në 40 gradë Celcius

Evropa do të përballet me një valë ekstreme të nxehti dhe me temperatura që pritet të arrijnë deri në 40 gradë Celcius në disa vende gjatë fundjavës.

Autoritetet meteorologjike kanë lëshuar paralajmërime për disa qytete kryesore, përfshirë Parisin dhe Romën, ndërsa në Greqi tashmë janë raportuar shpërthime zjarresh të shkaktuara nga thatësia dhe temperaturat e larta.

Zëdhënësi i Zyrës Meteorologjike britanike, Stephen Dixon, deklaroi se pjesët jugore dhe perëndimore të Evropës po përjetojnë një valë të fuqishme të nxehti, e cila po shtrihet drejt rajoneve juglindore.

“Temperaturat pritet të jenë 5-10 gradë Celsius mbi normalen mjaft gjerësisht në Evropë, me potencialin që disa vende të arrijnë rreth 40 gradë Celsius në juglindje dhe ndoshta edhe më të larta në pjesë të Iberisë nga e premtja, duke sfiduar me shumë gjasa disa rekorde të qershorit”, tha ai.