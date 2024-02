Moti kthesë drastike! Mbarojnë ditët me diell, ja kur pritet të rikthehen reshjet

Ditën e sotme vendi ynë ishte nën kushtet atmosferike relativisht të qëndrueshme.

Moti ishte me alternime vranësirash në pjesën e parë të ditës, ndërsa në pjesën e dytë pritet të jetë me kthjellime. Era është intensive dhe vjen të rritet gradualisht.

Kjo situatë do të na shoqërojë edhe nesër, Temperatura minimale priten të jenë 0 gradë celsius në zonat e ulëta, ndërsa temperaturat maksimale do të jenë 21 gradë celsius, në zonën perëndimore.

Gjatë ditës së diel, moti do të jetë me reshje shiu me intensitet të ulët deri në mesatar në pjesën më të madhe të vendit, po ashtu edhe në veriperëndim. Era do të jetë intensive.

Gjatë ditës së hënë moti do të jetë nën ndikimin e kushteve atmosferike të paqëndrueshme, ndërkohë që reshjet e shiut do të jenë me intensitet mesatar në pjesën më të madhe të vendit. Edhe gjatë ditës së martë do të ketë reshje shiu, por e ulin intensitetin e tyre. Temperaturat do të pësojnë ulje në ditët në vijim.