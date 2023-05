Moti kthesë 360 gradë, rrebeshe shiu në Tiranë, kryeqyteti “pushtohet” nga stuhi dhe vetëtima

Tirana është përfshirë pasditen e sotme nga reshje të dendura shiu, stuhi dhe vetëtima.

Edhe prej disa ditësh kryeqyteti është përfshirë nga temperaturat e larta, nuk kanë munguar reshjet.

Dita sot nisi me diell dhe temperatura të larta, por pasdite moti ka ndryshuar 360 gradë, reshjet me intesitetin të lartë kanë “bllokuar” për disa minuta qytetin, shoqëruar edhe me vetëtima.

Pritet që moti të jetë kështu edhe në ditët në vazhdim, deri në përfundim të këtij muaji.