Moti i keq ka barë që të anulohet lundimi i tragetëve Durrës Bari.

Bëhet me dije se tragetet që do niseshin mbrëmjen e sotme do të nisen nesër në orën 05:00. Shkak i anullimi të lundrimit është bërë moti i keq që ka shkaktuar dallgëzim në det është 6-7 ballë me drejtim nga jugu.

Nga moti i keq gjithashtu është ndaluar lundimi i anijeve të tonazhit të vogël dhe peshkarexhës.