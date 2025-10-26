LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Moti i keq përfshin Durrësin, era e fortë shkëput kullën me fener sinjalizues

Lajmifundit / 26 Tetor 2025, 18:16
Aktualitet

Moti i keq përfshin Durrësin, era e fortë shkëput

Gjiri i Durrësit është përfshirë këtë të diel nga një mot i paqëndrueshëm me erë të fortë dhe reshje shiu, duke sjellë vështirësi të mëdha në zonën bregdetare.

Për shkak të kushteve të pafavorshme atmosferike, sektori i peshkimit ka pezulluar aktivitetin e përditshëm.

Që prej orëve të paradites, era e fuqishme ka krijuar dallgë të larta, të cilat kanë goditur ashpër bregun.

Forca e detit ka arritur të shkëpusë dhe të zhvendosë në tokë kullën me fener sinjalizues, që shërben për orientimin e anijeve pranë bregut apo në zonat e rrezikshme.

Pavarësisht dallgëzimit të detit dhe kushteve të rënda atmosferike, Kapiteneria e Portit të Durrësit njofton se lundrimet e trageteve drejt Italisë vijojnë normalisht dhe nuk ka pasur pezullim të linjave detare.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion