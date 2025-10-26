Moti i keq përfshin Durrësin, era e fortë shkëput kullën me fener sinjalizues
Gjiri i Durrësit është përfshirë këtë të diel nga një mot i paqëndrueshëm me erë të fortë dhe reshje shiu, duke sjellë vështirësi të mëdha në zonën bregdetare.
Për shkak të kushteve të pafavorshme atmosferike, sektori i peshkimit ka pezulluar aktivitetin e përditshëm.
Që prej orëve të paradites, era e fuqishme ka krijuar dallgë të larta, të cilat kanë goditur ashpër bregun.
Forca e detit ka arritur të shkëpusë dhe të zhvendosë në tokë kullën me fener sinjalizues, që shërben për orientimin e anijeve pranë bregut apo në zonat e rrezikshme.
Pavarësisht dallgëzimit të detit dhe kushteve të rënda atmosferike, Kapiteneria e Portit të Durrësit njofton se lundrimet e trageteve drejt Italisë vijojnë normalisht dhe nuk ka pasur pezullim të linjave detare.