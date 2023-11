Moti i keq ndërpret energjinë elektrike në disa zona, ja lajmërimi i OSHEE

OSHEE ka lajmëruar se për shkak të kushteve të këqija të motit, ka probleme në energjinë elektrike në disa zona të vendit. Sipas OSHEE, linja 110 kV Bulqizë-Peshkopi, aset i OST-së, është stakuar. Gjithashtu nënstacioni Kukës, Kalimash, Kalimash Tunel, Krume, Shupenze, Peshkopi si dhe subjekte HEC – të zonës, ka mbetur pa tension.

Ndërkohë zonat që kanë mbetur pa energjie elektrike janë Qytet Kukës me rrethinat, Qytet Krumë me rrethinat, Kalimash, Vojnik, , Shupenze, Qytet Peshkopi me rrethinat.

“Avari në linjën 110kV te OST

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Po ju bëjmë me dije se është stakuar në avari linja 110 kV Bulqize-Peshkopi aset I OST.

Pa tension kanë ngelur:

N/St Kukës, Kalimash, Kalimash Tunel, Krumë, Shupenze, Peshkopi si dhe subjekte HEC – të zonës.

Zonat pa energji janë Qytet Kukës me rrethinat, Qytet Krumë me rrethinat, Kalimash , Vojnik, , Shupenze, Qytet Peshkopi me rrethinat”, njofton OSHEE.