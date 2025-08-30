Moti i keq "mbërrin" në Shqipëri, PAMJET, vranësira e dallgë në Durrës, erë e fortë dhe shi
Nje paradite me diell kjo e sotmja, i ka konfuzuar te gjithe pasi bashkite, IGJEUM, meterologet dhe sinoptikanet, paralajmeronin qe dje, se mengjesin e sotem moti do perkeqesohej.
Megjithate rreth ores 12.15 te dites se sotme, duket se moti i keq, ka mberritur ne Shqiperi.
Fillimisht me vranesira me pas me ere, dhe me reshje shiu.
Pamjet nga bregdeti i Durresit tregojne "nxirjen e qiellit" teksa dallget behen gjithnje e me te forta, citon lajmifundit.al.
Nga ana tjeter edhe pamjet satelitore te rajonit tregojne frontin e eres dhe motit me shi qe po i frohet vendit tone, si ne keto pamje te treguara nga Meteo Ballkan./lajmifundit.al