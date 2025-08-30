LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Moti i keq "mbërrin" në Shqipëri, PAMJET, vranësira e dallgë në Durrës, erë e fortë dhe shi

Lajmifundit / 30 Gusht 2025, 12:24
Aktualitet

Moti i keq "mbërrin" në Shqipëri, PAMJET,

Nje paradite me diell kjo e sotmja, i ka konfuzuar te gjithe pasi bashkite, IGJEUM, meterologet dhe sinoptikanet, paralajmeronin qe dje, se mengjesin e sotem moti do perkeqesohej.

Megjithate rreth ores 12.15 te dites se sotme, duket se moti i keq, ka mberritur ne Shqiperi.

Fillimisht me vranesira me pas me ere, dhe me reshje shiu.

Pamjet nga bregdeti i Durresit tregojne "nxirjen e qiellit" teksa dallget behen gjithnje e me te forta, citon lajmifundit.al.

Nga ana tjeter edhe pamjet satelitore te rajonit tregojne frontin e eres dhe motit me shi qe po i frohet vendit tone, si ne keto pamje te treguara nga Meteo Ballkan./lajmifundit.al

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion