Moti i keq, Bashkia e Vlorës paralajmëron qytetarët: Shmangni lëvizjet e panevojshme!

Bashkia e Vlorës paralajmëron qytetarët të shmangin lëvizjet e panevojshme në akse problematike, si pasojë e motit të keq. Në shkrimin postuar në rrjetet sociale, Bashkia e Vlorës shkruan se priten fortunë dhe reshje të dendura shiu, ndërsa fton qytetarët që për çdo nevojë të kontaktojë shërbimet e Bashkosë.

????Të nderuar qytetarë!

Parashikimet e meterologëve paralajmërojnë mot të keq prej pasdites së sotme 5 Dhjetor deri më 7 Dhjetor!

Reshjet e shiut do të intensifikohen prej orës 18.00 e në vazhdim të shoqëruara dhe me stuhi te forta, për këtë arsye do t'ju luteshim të shmangni lëvizjet e panevojshme me automjete në akset problematike si dhe parkimin e automjeteve në to.

Paralajmërimet e meteorologëve për fortuna kërkojnë të jemi të kujdesshëm! Për çdo nevojë urgjente kontaktoni me Shërbimet Publike të Bashkisë dhe Ujësjellës Kanalizime, ose në faqen tonë zyrtare në "Facebook".

Kujdesuni për vehten dhe familjet tuaja!