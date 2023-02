Moti i ‘bën kërdinë’, Autoriteti Portual del me njoftimin e rëndësishëm për qytetarët

Gjashtë tragete që do të udhëtonin nga Porti i Durrësit drejt Italisë dhe anasjelltas, kanë njoftuar anulimin e lundrimeve për shkak të motit të keq.

Autoriteti Portual njofton se në orët në vazhdim dhe nesër pritet përkeqësim i motit.

Referuar parashikimeve për kushtet e motit në orët në vijim, kompanitë e lundrimeve që operojnë nga Porti i Durrësit drejt Barit dhe anasjelltas, kanë bërë te ditur se:

Në bazë të të dhënave nga Kapiteneria e Portit të Durrësit, parashikohet se situata hidrometeorologjike për vendin tonë për datat 20-22 Janar 2023 do të jetë e përkeqësuar duke filluar nga pasditja e sotme, dt. 20.01.2023.

Era do të jetë me drejtimin Jug-Perëndim në forcën 7bft deri 8bft dhe me shpejtësi mbi 25m/s , lartësia e dallgës do të arrijë deri në 4 metra.