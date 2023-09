Moti ekstrem/ Ekspertët bëjnë paralajmërimin, ja çfarë pritet të ndodhë

Planeti ynë do të bëhet më i nxehtë, stuhitë më të fuqishme dhe reshjet e shiut më intensive. Shkencëtarët kanë ardhur në një pikë ku po thonë se tashmë e kaluara nuk mund të zhbëhet dhe ndryshime klimatike po ndodhin.

Profesoresha e universitetit Reading, Hannah Cloke, konfirmoi se sapo kemi parë gushtin më të ngrohtë të regjistruar globalisht, që erdhi menjëherë pas korrikut dhe qershorit më të ngrohtë në histori.

“Pra, nxehtësia e fortë që kemi parë në këto valë të të nxehtit dhe reshjet intensive që shohim në disa nga këto stuhi të forta shiu, këto janë gjëra të cilat ne nuk mund t’i shmangim më. Dhe ato do të përkeqësohen sepse kjo është historike. Këto janë gjërat që ne i kemi bërë klimës në të kaluarën. Ne nuk mund ta ndryshojmë atë. Ne nuk mund të dalim nga kjo. Por ne kemi ende një zgjedhje për të ardhmen dhe sa shumë do ta ndryshojmë klimën tonë në të ardhmen”, tha Hannah Cloke, profesoreshë në universitetin Reading.

Çfarë do të ndodhë verën e ardhshme me temperaturat do të varet kryesisht nga fenomeni El Nino. Nëse ky vlim i oqeaneve do të vazhdojë, ekspertët paralajmërojnë se bashkë me përkeqësimin e ndryshimeve klimatike do të përjetojmë kushte tepër të ashpra të motit.