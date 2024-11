Mot i qëndrueshëm, parashikimi për ditën e sotme

Shërbimi Meteorologjik Ushtarak njoftoi se ditën e Mërkurë vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.

Me mbizotërim të motit të kthjellët pa përjashtuar vranësirat e pakta kalimtare të larta transparente përgjatë relieveve malore kryesisht nga orët e mesditës.

Mjegullinë lokale në orët e mëngjesit.

Era do të fryjë e lehtë me drejtim me drejtim verilindje-veriperëndim me shpejtësi mesatare 1-5 m/sek, ndërsa përgjatë vijës bregdetare, në lugina dhe në male era fiton shpejtësi deri 8m/sek, shoqëruar me valëzimin në dete të forcës 1ballë.