Mot i qëndrueshëm dhe temperatura të larta, ja parashikimi për ditën e sotme

Moti në vendin tonë parashikohet të jetë i qëndrueshëm. Sipas Meteob, do ketë kthjellime në pjesën më të madhe të Shqipërisë, ndërsa në zonat malore pritet të ketë vranësira të lehta gjatë mesditës.

Përsa i përket temperaturave, do ketë një luhatje ditore nga 19 deri në 38 gradë celcius. Ndërsa era do të fryjë në tokë dhe det me shpejtësi 30 km/h, me drejtim nga perëndimi, ndërsa do shkaktohen dallgëzim 2-3 ballë.