“Mos u kruaj me mua”, përplasje mes deputetit të PD-së dhe PS-së: Turp të kesh, hajdut

Deputeti i PD-së, Dashnor Sula dhe ai i PS-së, Petro Koço janë përplasur me njër-tjetrin në Komisionin e Ligjeve.

Mbledhja u ndëpre pasi deputetët e opozitës, që hynë në Kuvend nga dritarja, u futën në Komisionin e Ligjeve dhe bllokuan punimet.

Pas këtij vendimi, Dashnor Sula foli me tone të larta dhe të ashpra duke iu drejtuar ligjvënësve socialistë “turp i zi”.

Por deputeti Petro Koço i ka kërkuar të ulë zërin dhe të mos bërtasë, duke nxitur tensione mes tyre.

“Mos e kruaj shumë me mua”, iu drejtuar deputeti i PS-së, ndërsa Dashnor Sula iu drejtua: “Turp të kesh, hajdutë”.

Pjesë nga debati:



Dashnor Sula: Turp i zi (shtyn karrigen)

Petro Koço: Mos bërtit

Dashnor Sula: Çfarë të mos bëj unë, të bërtas

Petro Koço: Mos e kruaj shumë me mua

Dashnor Sula: Me ty? E kruaj me ty dhe me kë të më dojë qejfi. Turp të kesh, hajdutë.