“Mos na japin ndonjë kakërdhi”, zbardhen përgjimet që fundosën sekretaren e Ministrisë së Shëndetësisë

Sot kaloi për gjykim dosja ndaj ish-sekretares së Shëndetësisë, Joana Duro. GJKKO pranoi kërkesën për gjykim të shkurtuar të Joana Duros dhe 3 të dyshuarve të tjerë, specialistes Laura Shteto, administratorit të kompanisë “Dricons” Vladimir Topi, dhe inxhinierin Silvi Shehi.

Ndërkohë në dosjen që disponon gazetarja Anila Hoxha, kanë dalë të tjera audio përgjime për ryshfetin e marrë nga zyrtarja e lartë. Në dosjen e prokurorisë thuhet se rezultojnë të dhëna për dyshime për abuzime me fondet shtetërore, ku punonjës me funksione shtetërore përcaktonin fituesit e tenderave kundrejt përfitimeve monetare.

Nga audio-përgjimet ka rezultuar se më datë 31 maj të këtij vitit, Vladimir Topi dhe Silvi Shehu kanë komunikuar me njëri-tjetrin dhe kanë bërë gati 330.000 mije lekë, për t’i dhënë për të kryer akt korruptiv, pasi kishin fituar fazën e parë të tenderit të shpallur nga Ministria e Shëndetësisë për LOT 1,”Supervizim për rikonstruksionin e disa Qendrave Shëndetësore në Tiranë dhe Durrës, me fond limit 805.872 lekë”.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Paratë ishin dhënë nga Laura Shteto tek e pandehura Joana Duro. Nga biseda që ka bërë e pandehura Laura Shteto me bashkëshortin e saj, Genci Shteto, administrator dhe ortak me 100% të aksioneve të operatorit ekonomik “OE SHTETO-PRO”, e pandehura Laura Shteto ka komunikuar se “ku jemi ne këtu, çfarë fitojmë apo do bëjmë korrierin si herën tjetër“. Shtetasi Genci Shteto komunikon se “do vij unë t’i marr vlerat monetare dhe t’i sjell te Laura“, por kjo e fundit komunikon se “le të m’i sjellë Silvi mua (Silvi Shehi) dhe ja jap unë “.

Më 1 qershor, Silvi Shehi, ka komunikuar me Laura Shteto, dhe kjo e fundit i thotë se deri në orën 16:30, është në punë dhe Silvi mund të shkojë te ndërtesa e QKB-së, në anë të Ministrisë së Jashtme dhe t’ja dërgojë paratë.

Nga ndjekja me metoda speciale të hetimit, përgjimet telefonike dhe vëzhgimet e kryera, është dokumentuar dërgimi i shumës së parave prej 330 000 (treqind e tridhjetë mijë) lekë nga ana e të pandehurës Laura Shteto tek Joana Duro.

Kjo shumë parash i është dorëzuar të pandehurës Joana Duro të cilat u kapën në flagrancë dhe u sekuestruan. Këto para janë dhënë si ryshfet nga i pandehuri Vladimir Topi i cili do përfitonte në mënyrë të paligjshme nga tenderi i zhvilluar në Ministrinë e Shëndetësisë.

Gjithashtu, rezulton se Silvi Shehi, me detyrë inxhinier pranë “Dricons” sh.p.k, pas komunikimit me Vladimir Topin, ka marrë shumën e parave nga banesa e tij dhe ia ka dërguar Laura Shtetos dhe më pas paratë kanë shkuar të Sekretarja Duro.

Paratë u gjetën në zyrën e sekretares në një zarf të bardhë të mbyllur ku veç parave ndodheshin edhe dy letra formati A4 analiza spitalore në emër të Genci Shteto. Në audio përgjime telefonike më të shumta janë mes Vladimirit dhe Gencit, bashkëshortit të Lauras ku mes të tjerash kur bëhet “pazari”, Vladimiri i thotë “Ore po mos na japin nai kakërdhi ato mo, s’kemi asnjë lloj interesi”.

Zbardhja e bisedave telefonike më datë 13 prill mes Genci Shtetos dhe Vladimir Topit. A-Genci dhe B, Vladimiri.

A: Alo?

B : Hë Genc si je?

A: O Ladi, ca bëre? Mirë mirë. Dëgjo desha me e bë atë vizitën unë…

B: Car e?

A: Domethënë, desha të të vija për vizitë e kam fjalën..

B: Epo unë jam në Krujë… ti ngrihesh vonë..

A: Jo mirë mirë..shiko..eh..është një tender.. për projektimin e spitalit të degës (nuk kuptohet)..

B: Kur?

A: Djegie plastikës edhe duhet me bo një letër interesi..e bën Banka Botërore…kështu që nuk është kaq e pamundur domethënë..eeh… edhe thashë t’ja u tregoja njëherë..si dokument edhe..të flisnim..

B: Jo mirë mirë bën. Mirë bën po. Në qoftë se je i lirë, unë jam në Krujë nëse pret puna.

A: Po pret o pret..pret o burrë..

B: Eh. Unë do kthehem nga Kruja dhe drejt e në zyrë do vete nëse je i lirë pastaj do të marr.

A: Dakord dakord..

B: Po të marr unë. Me ministrinë e Shëndetësisë është ajo?

A: Po po..

B: Po mbase ja kanë… mbase ja kanë taks ndonjë tjetri ata ore.?

A: Po e bën Banka Botërore o burrë..

B: Jo jo s’është Banka Botërore, Banka Botërore jep fondet po agai.. agai është ndonjë qen bir qeni, ndonjë Diana.

A: Diana kush?

B: Diana te ministria e Shëndetësisë ore..

A: Eh..prit një sekondë si e ka kjo..kjo e ka .. Blerina.. Blerina Duduci.

B: Po Duduci po është në Ministrinë e Shëndetësisë e?

A: Po. domethënë ke ministria e Shëndetësisë është po qe…

B; Po ti ke Joanën atje, mund të bëjë gjë ajo Joana apo jo?

A: Po nuk va… hajt se flasim po nuk është që…nuk i bën ministria e bën Banka Botërore vetë.

Silvi Shehi me Vladimir Topin Biseda mes të tjerash:

B (Vladimir): Po ne Gencit ca i thamë, ne i thamë që nuk na do..na.nuk na do Diana..apo jo?

A: Po, nuk na do D***, se kshu kshu kshu, atë tenderin atje ja kishte dash me ja dhënë Harabelit..

B: Po kësaj pse i ka ngrënë b***a kësaj xhanëm?

A: Po këtë se mor vesh unë tashi, pse i ka ngrënë po..

B: Po i the ti, po.. hë po mirë që e tha tamam kjo…

Biseda mes Vladimir Topit dhe Genci Shtetos më 16 maj 2023.

A(Vladimir). Hë Genci.

B(Genci): Lado çkemi?

A: Ngrihesh vonë ti zakonisht e, po.

B: Jo mo po me kishte rënë bateria, se di.

A: E s’ka gjë jo. Bëre ndonjë muhabet me naj vend andej apo jo?

B: Po po, në rregull jemi, po s’na ka thënë se për kë.

A: Ore po mos na japin ndonjë kakërdhi ato mo, s’kemi asnjë lloj interesi, e kupton?

B: Jo jo, me zor s’ta jep njeri o burrë, e lemë po qe.

A: Një muhabet duhet bërë se edhe rahmet pastë..

B: Muhabeti është bërë me nja dy mesazhe në celular o burrë se tani …

A: Epo dakord, dakord. Kur e japin haberin ata apo kush e di?

B: Po tashi nuk e di, të shohim, se i tha do të të marr vetë.

A: Mirë mirë, hajt, kalofsh mirë.

Biseda mes Vladimir Topit dhe Silvi Shehut më 19 maj 2023. Silvi B, Vladimir A.

A: Llafos kot, tallin bythën ata se kemi gjashtë muaj me këta këtu e ku di unë, as kafe si japin këta. Po nejse, edhe i takova, ndenja 10 minuta, e urova, thashë kshu kshu. Po ai është i mbyllur ai muhabet më tha mu o Lad. Mora këtë pastaj, o faleminderit e ku di unë.

B: Hë epo mirë, hajde varja. Të paktën u binden. Tashi unë desha…

Biseda mes Silvi Shehit(A) dhe Vladimir Topit (B) më 31 maj.

B: la bëra gati unë aty në një zarf, megjithatë si mori në telefon, unë isha duke biseduar me atë Ferdinandin.

A: E mirë. Merre, merre, le të vijë ai, le ti marri. Se po ai do i çojë, se mos…

B: Unë aq e lash, 330 (treqind e tridhjetë) e lashë.

A: Shumë mirë, shumë mirë.

B: E ca duan ketë, duan mut që të hanë.

Biseda mes Vladimir Topit (A) dhe Fenci Shtetos (B), më datë 31 maj.

A: Po si do piqemi ne për ato? Se i bëra gati unë.

B: Unë do vij… po vij nesër atëherë.

A: Hajde nesër ti, po unë po i le…

B: Ose pasnesër.

Biseda me Laura Shtetos (B) dhe bashkëshortit të saj më datë 31 maj.

B: Ia çoj unë direkt (paratë), ajo është gjëja me thjeshtë po neve se ngelëm tu bo korrierin…

A: E nejse mos flasim kshu..

A: Dëgjo kjo duhet mendu mirë herë tjetër, mos me u fut mo në këtë lloj…

B: Në këtë valle..

A: Marrëdhënie..ne këtë Iloj marrëdhënie..

B: Po po…

Biseda telefonike mes Vladimirit dhe Silvit më datë 1 qershor

A: I kam lënë të paketuara unë… Do e marr unë në telefon atë. Po i them do vijë Silvi kshu kshu. Mirë?

B: Në rregull.

A: Ato unë i kam bërë 330 (treqind e tridhjetë) mijë, numëroji po deshe.

Nga këqyrja e telefonit të Jonaa Duros më datë 19 maj rezulton një foto e një letre ngjyrë blu me shifrën që ka fituar tenderin shoqëria “Dricons” sh.p.k, per LOT 1, “Supervizim për rikonstruksionin e disa tenderave shëndetësore në qarqet Tiranë dhe Durrës.

Më dosje thuhet se nga provat rezulton se Joana Duro me funksion të lartë shtetëror, rezulton se me veprimet e kundraligjshme ka konsumuar elementet e veprës penale “Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, duke përfituar vlerën prej 330.000 lekë, me qëllim favorizimin e shoqërisë “Dricons” sh.p.k, me administrator Vladimir Topi për tenderin e ministrisë./top channel