LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“Mos kalo në rrugën tonë”/ Kërcënuan 55-vjeçarin, e pësojnë dy persona në Fushë Arrëz

Lajmifundit / 8 Gusht 2025, 13:44
Aktualitet

“Mos kalo në rrugën tonë”/ Kërcënuan

Dy banorë të Fushë Arrëzit janë proceduar në gjendje të lirë pasi kanë kërcënuar një 55-vjeçar, duke i ndaluar të kalojë në një rrugë që ata pretendojnë se e kanë ndërtuar vetë.

Ngjarja ka ndodhur në lagjen “Dedaj”. Sipas policisë, personat e dyshuar, H. S., 55 vjeç, dhe A. R., 49 vjeç, të dy banues në Fushë Arrëz, i kanë thënë të kallëzuarit “mos kalo në rrugën tonë”, duke e kanosur.

“Shërbimet e Komisariatit të Policisë Pukë referuan materialet në Prokurori, ku filloi procedimi në gjendje të lirë për dy të dyshuarit”, njofton policia.

Hetimet vijojnë për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion