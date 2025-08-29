Mos harroni çadrat në fundjavë! Reshje shiu në gjithë vendin! Ndalohet lundrimi i peshkarexhave në Vlorë
Gjatë fundjavës priten reshje shiu në disa qarqe në vend, pas temperaturave të larta që na kanë shoqëruar përgjatë këtyre muajve të verës.
Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, reshje intensive priten në qarqet Lezhë dhe Durrës. Ndërsa, në qarqet Shkodër, Dibër, Tiranë, Vlorë dhe Gjirokastër priten reshje mesatare deri lokalisht intensive, në qarkun Kukës priten reshje mesatare ndërsa në qarqet e tjerë priten reshje të dobëta deri lokalisht mesatare.
Reshjet priten të shoqërohen me shtrëngata pothuajse në të gjitha qarqet. Sot pasdite dhe nesër (e shtunë, 30 gusht) era pritet të fryjë e lehtë deri mesatare, për momente të shkurtra deri e fortë në bregdet dhe zonat malore.
Temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrijnë: në bregdet: 21 / 24 °C, në vendet e ulëta: 19 / 25 °C, në vendet malore: 14 / 28 °C. Si pasojë e motit me shi, është ndaluar pajisja me leje-nisje e mjeteve të vogla lundruese dhe ato të peshkimit të cilat duan të operojnë jashtë gjirit të Vlorës në det të hapur duke filluar nga ora 10:00 datë 30 gusht.
'Njoftim për kushtet hidrometeorologjike detare datë 30.08.2025, në bazë të parashikimit për situatën hidrometeorologjike të përkeqësuar jashtë gjirit të Vlorës, gjatë datës 30.08.2025 duke filluar nga ora 12:00 datë 30.08.2025, kushtet hidrometeorologjike do të jenë në drejtimin jug-jug-lindje në forcën deri 5-6bft me shpejtësi ere deri 10-15m/s dhe lartësi dallge nga 1.00 deri 1.50 metra, kërkojmë: Është ndaluar pajisja me leje-nisje e mjeteve të vogla lundruese dhe ato të peshkimit të cilat duan të operojnë jashtë gjirit të vlorës në det të hapur duke filluar nga ora 10:00 datë 30.08.2025.
Të gjithë drejtuesit e mjeteve të vogla lundruese dhe anijeve të peshkimit që operojnë brenda gjirit të Vlorës dhe Himarës të marin në konsideratë kushtet hidrometeorologjike dhe marjen e masave për sigurimin e tyre.
Me qëllim parandalimin e çdo situate të papritur për shkak të kushteve atmosferike, kërkojmë bashkëpunimin e të gjithë subjekteve dhe institucioneve që ushtrojnë veprimtari në fushën e detarisë, për të marrë të gjitha masat e nevojshme për sigurimin e mjeteve në port dhe rritje e gadishmerisë së ekuipazhit në mjetet lundruese.
Anijet e transportit ndërkombëtar detar do të vazhdojnë të operojnë normalishtë sipas destinacioneve përkatëse. Përmirësimi i situatës hidrometeorologjike të përkeqësuar për mjetet e vogla lundruese dhe të peshkimit do të jetë mbas orës 08:00 të datës 31.08.2025.