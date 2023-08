Mori targën e mjetit dhe u largua, policia identifikon shoferin e  “BMW” që u aksidentua tek “Liqeni”

Policia jep detajet e para të aksidentit të pazakontë në digën e Liqenit të Tiranës, ku një mjet “BMË” u shkërrmoq thuajse I tëri nga përplasja. Sipas bluve shoferi i mjetit është shtetasi E.A, 26 vjeç, banues në Durrës ka dalë nga rruga dhe është ngjitur në skërpatin e digës dhe më pas është përplasur me bordurën mbrojtëse anash liqenit.

Tiranë Më datë 22.08.2023, rreth orës 05:15, në Rrugën e Kosovarëve, dyshohet se automjeti tip "BMË" me drejtues shtetasin E. A., 26 vjeç, banues në Durrës, ka dalë jashtë rruge dhe është ngjitur në skarpatin e digës së liqenit, më pas është përplasur me bordurën mbrojtëse anës liqenit. Drejtuesi ka braktisur automjetin dhe është larguar nga vendi i aksidentit. Materialet procedurale do t’i kalojnë Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme procedurale, për veprat penale "Shkatërrimi i pronës" dhe "Largimi nga vendi i aksidentit".