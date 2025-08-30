Mori ryshfet për tendën e një lokali, vetëdorëzohet në polici punonjësi i IMT-së, Klajdi Zhilla
Lajmifundit / 30 Gusht 2025, 10:26
Aktualitet
Është vetëdorëzuar në polici punonjësi i IMT-së së Tiranës, Klajdi Zhilla, i cili ishte në kërkim pasi mori ryshfet për të mos hequr tendën e një lokali në Kombinat.
Mësohet se ai është paraqitur në polici ditën e djeshme i shoqëruar nga avokati Andi Skënderi.
Zhilla ka pretenduar se është vënë në dijeni nga media se ishte në kërkim dhe është vetëdorëzuar për të sqaruar pozicionin e tij.