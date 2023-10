Mori ryshfet për të pushuar çështjen ndaj një të dënuari, lirohet ish-prokurori Sali Hasa

Gjykata e Beratit liron nga burgu ish-prokurorin e Sarandes Sali Hasa, i denuar me vendim të formës së prere nga Apeli i Posaçëm me 3.6 vite burg.

Togat e zeza të Beratit kanë pranuar kërkesën e Hasës për liri me kusht. Disa javë më parë ai është drejtuar gjykatës me kërkesë për liri për sjellje të mirë, kërkesë e cila u pranua nga gjykata e Beratit, disa ditë më parë.

Në maj të vitit 2022 Gjykata e Apelit prishi dënimin me 2 vite burg të shkallës së Parë ndaj ish prokurorit duke vendosur ta dënojë atë përfundimisht me 3 vite e 6 muaj burg. Ish-prokurori i Sarandës, u arrestua qershorin e vitut 2021 me urdhër të SPAK pasi dyshohet se kishte pushuar një procedim penal ndaj një personi kundrejt marrjes së parave.

Sipas SPAK, ish-prokurori dyshohet se mori ryshfet nga Elsona Papa, motra e shtetasit Emiljano Mirani, një personi që prokurori kishte nën hetim, duke i pushuar më pas çështjen.

Motër e vëlla u gjetën fajtor gjithashtu për korrupsion. Sali Hasa nisi të procedohej në vitin 2020. Atij iu gjetën në banesë 11 milionë lekë të vjetra dhe 2 mijë euro. Po ashtu, GJKKO për kete çështje ka dënuar edhe Emiljano Miranin me 2 vite e 6 muaj burg, Elsona Papa me 1 vit burg, Napolon Hodaj me 2 vite burg, Julian Zera me 1 vit e 3 muaj burg, Markelian Alinani me 3 vite e 6 muaj burg, Qerim Ruçi me 2 vite e 6 muaj burg, Bledar Hajredini me 2 vite burg.