Mori para ‘nën dorë’ nga rusët, arrestohet ish-zyrtari i FBI i njohur si mik i Ramës

Një ish-zyrtar i lartë i FBI-së është akuzuar për shkelje të sanksioneve amerikane ndaj Rusisë duke marrë pagesa “nën dorë” nga një oligark rus.

Charles McGonigal, i cili drejtoi divizionin e kundërzbulimit të FBI-së në Nju Jork nga viti 2016 deri në 2018, u arrestua të shtunën, ndërsa akuzohet se ka punuar me një ish-diplomat sovjetik të kthyer në përkthyes rus në emër të Oleg Deripaska, një miliarder rus.

Ndërkohë në një artikull të “Insajder” zbulohet se ish zyrtari ishte i lidhur me kryeministrin shqiptar Edi Rama.

Dy burime i thanë Insajderit se McGonigal ishte i afërt me Edi Ramën, i cili ka shërbyer si kryeministër i Shqipërisë që nga viti 2013. Sipas një e-maili të rishikuar nga Insajderi, McGonigal përdori llogarinë e tij zyrtare të emailit të FBI-së për të tentuar të organizonte një takim mes Ramës dhe një amerikani, firma që kryeministri po mendonte të punësonte për një nismë kundër korrupsionit.

Kreu i qeverisë e ka pranuar publikisht se e ka mik të ngushtë ish-zyrtarin e FBI Charles McGonigal.

“Shefi i kundërterrorit i FBI-së ka qenë dhe është miku im, nuk diskutohet. Nëse ai ka një çështje të tijën me drejtësinë në SHBA, është çështje e tij. Lëreni të flasë drejtësia në SHBA. Nuk bëhet drejtësia, nuk nxirren fajtorët dhe nuk bëhen akuzat në këtë farë feje se është e tmerrshme”, shkroi Rama në shtator të vitit të kaluar.

McGonigal, 54 vjeç, akuzohet për shkelje të sanksioneve të SHBA-së duke u përpjekur të largojë Deripaska-n nga lista e sanksioneve. McGonigal është një nga ish-zyrtarët e rangut më të lartë të FBI-së i akuzuar ndonjëherë për një krim.

McGonigal dhe Shestakov akuzohen për marrjen e pagesave përmes kompanive guaskë dhe falsifikimin e nënshkrimeve për të mbajtur sekret që Deripaska po i paguante ato. Të dy përballen me akuza për pastrim parash përveç akuzave për shkelje të sanksioneve. Secila nga katër akuzat mbart një dënim maksimal prej 20 vjetësh burgim.

“FBI është e angazhuar për zbatimin e sanksioneve ekonomike të krijuara për të mbrojtur Shtetet e Bashkuara dhe aleatët tanë, veçanërisht kundër aktiviteteve armiqësore të një qeverie të huaj dhe aktorëve të saj. Oligarkët rusë si Oleg Deripaska kryejnë ndikim malinj global në emër të Kremlinit dhe janë të lidhur me akte ryshfeti, zhvatjeje dhe dhune.

Siç pretendohet, z. McGonigal dhe z. Shestakov, të dy shtetas amerikanë, vepruan në emër të Deripaska dhe përdorën me mashtrim një ent amerikan për të ‘mos zbuluar aktivitetin e tyre në shkelje të sanksioneve të SHBA. Pasi të vendosen sanksionet, ato duhet të zbatohen në mënyrë të barabartë kundër të gjithë qytetarëve amerikanë për të qenë të suksesshëm. Nuk ka përjashtime për askënd, duke përfshirë një ish-zyrtar të FBI-së si z. McGonigal”, tha në një deklaratë ndihmësdrejtori i ngarkuar i FBI-së, Michael Driscoll.

Pas largimit nga FBI, McGonigal më pas punoi për Deripaska përmes një firme ligjore që përfaqësonte manjatin rus të naftës.

Ai fitoi të paktën 25,000 dollarë duke punuar si “hetues” për firmën ligjore për çështjen Deripaska, referuar aktakuzës.

Më pas McGonigal punoi drejtpërdrejt për Deripaska, duke marrë një pagesë fillestare prej 51,000 dollarë dhe më pas pagesa prej 41,790 dollarë çdo muaj për tre muaj nga gushti 2021 deri në nëntor 2021.

Ai u tha miqve se po punonte për “një djalë të pasur rus” dhe theksoi se puna e tij ishte e ligjshme. Në bisedat për Deripaskën, ai shpesh përmendej nga McGonigal dhe Shestakov si “djaloshi i madh” dhe “ju e dini se kush”.

Zyra e Prokurorit të SHBA-së në Uashington, DC, hapi një çështje të veçantë të hënën kundër McGonigal me akuzën se ai mori 225,000 dollarë në para nga një individ me interesa biznesi në Evropë, të cilin McGonigal e dinte se ishte punonjës i një shërbimi të huaj inteligjence.

Aktakuza me nëntë pika pretendon midis gushtit 2017 dhe shtatorit 2018, që çoi në pensionimin e tij nga Zyra e FBI-së në Nju Jork, McGonigal fshehu nga byroja marrëdhënien e tij me këtë ish-oficer të huaj të paidentifikuar të inteligjencës gjatë gjithë kohës që udhëtonte jashtë vendit me personin. Personi cilësohet si shtetas shqiptar i punësuar nga një konglomerat energjetik kinez.

Personi më vonë “shërbeu si një burim i FBI-së në një hetim penal që përfshinte lobim politik të huaj” mbi të cilin McGonigal kishte një rol mbikëqyrës.

Deripaska, një manjat i aluminit, ishte në mesin e 20 rusëve të sanksionuar në vitin 2018 nga Departamenti i Thesarit si ndëshkim për “aktivitetet e vazhdueshme dhe gjithnjë e më keqdashëse të qeverisë ruse në botë”.

Deripaska, 55-vjeç ka një pasuri prej 1.7 miliardë dollarësh, sipas Listës së Miliarderëve të Forbes , megjithëse ai kishte rreth 7 miliardë dollarë në vitin 2018 – në të njëjtin vit sanksionet e vendosura nga SHBA.





Ndërkohë në një artikull të revistës “Fortune”, thuhet se McGonigal fshehu nga FBI detaje nga një vizite që kreu në Shqipëri në vitin 2017, ku mori edhe një shumë prej 225 mijë dollarësh nga një zyrtar i shërbimit të inteligjencës.

Në artikull përmendet edhe një takim i tij me kryeministrin Edi Rama.

“Departamenti i Drejtësisë thotë se McGonigal fshehu gjithashtu nga FBI detajet kyçe të një udhëtimi të vitit 2017 që ai bëri në Shqipëri me një ish-anëtar të shërbimit inteligjent të atij vendi, i cili i kishte dhënë atij 225,000 dollarë.

Për shembull, prokurorët thonë se ai nuk arriti të identifikonte personin si shoqëruesin e tij të udhëtimit ose të zbulonte se strehimi për të do të ishte falas.

Pasi atje, sipas Departamentit të Drejtësisë, ai u takua me kryeministrin e Shqipërisë dhe e dekurajoi atë që të mos jepte licenca për shpimin e fushës së naftës në vend për kompanitë ruse. Kontaktet shqiptare të McGonigal kishin një interes financiar në ato vendime”, thonë prokurorët.

Artikulli i Insajder:

Një ish-agjent i nivelit të lartë të FBI-së, i cili ishte i përfshirë në hetimin për kontaktet e fushatës së Trump me Rusinë gjatë zgjedhjeve të vitit 2016, është vënë vetë nën vëzhgimin e prokurorëve federalë për lidhjet e tij me Rusinë dhe qeveritë e tjera të huaja.

Në fund të vitit të kaluar, sipas dokumenteve të brendshme të gjykatës të siguruara nga Insajderi, avokatët amerikanë mblodhën fshehurazi një juri të madhe që shqyrtoi sjelljen e Charles McGonigal, ish-kreut të kundërzbulimit në zyrën në terren të FBI-së në New York City. Departamenti i Drejtësisë nuk pranoi të komentonte se çfarë po hetonte juria e madhe ose nëse ajo mbeti në vazhdim. Por një thirrje dëshmitare e marrë nga Insajderi duket se tregon se qeveria, pjesërisht, po shqyrtonte marrëdhëniet e biznesit të McGonigal me një ndihmës të lartë të Oleg Deripaska, oligark miliarder rus i cili ishte në qendër të akuzave se Rusia ka bashkëpunuar me fushatën e Trump për ndërhyjnë në zgjedhjet e 2016-ës.

Thirrja, e lëshuar në nëntor, kërkon të dhëna në lidhje me McGonigal dhe një firmë konsulente në hije të quajtur Spectrum Risk Solutions. Një javë pas lëshimit të thirrjes, një emigrant me origjinë sovjetike i quajtur Sergey Shestakov tha në një dosje të veçantë se McGonigal e kishte ndihmuar atë të “lehtësonte” një hyrje midis Spectrum dhe ndihmësit të Deripaska. Në dosje thuhet gjithashtu se McGonigal ndihmoi në prezantimin e ndihmësit me Kobre & Kim, një firmë ligjore në Nju Jork që është e specializuar në përfaqësimin e klientëve që po hetohen me dyshimin për “mashtrim dhe sjellje të pahijshme”. Shestakov, i cili është identifikuar në panelet televizive si një ish-zyrtar i ministrisë së jashtme sovjetike dhe ish-shefi i shtabit të ambasadorit sovjetik në Kombet e Bashkuara, raportoi se kishte marrë 33,000 dollarë për referimet.

Ndonëse nuk do të kishte qenë domosdoshmërisht e paligjshme që McGonigal të punonte në emër të Deripaskës, moszbulimi i aktiviteteve të mbuluara nga Akti i Regjistrimit të Agjentëve të Huaj, si lobimi dhe marrëdhëniet me publikun, dënohet me gjobë 250,000 dollarë dhe deri në pesë vjet burg. Deripaska u sanksionua nga Departamenti i Thesarit në vitin 2018 për veprimin e agjentit të Kremlinit dhe është akuzuar për urdhërimin e vrasjes së një biznesmeni. “Nëse McGonigal ngatërrohet në ndonjë formë me Deripaskën, kjo më duket si e pahijshme, për ta thënë me mirësjellje”, thotë Tim Weiner, autori i “Armiqtë: Historia e FBI”.

As McGonigal dhe as ata me të cilët ai përmendet se kanë të bëjnë nuk iu përgjigjën kërkesave për koment nga Insajderi. “Kjo nuk është një zonë ku ne mund të japim një deklaratë në këtë moment,” tha një përfaqësues për Kobre & Kim.

Nuk është e qartë nëse McGonigal është një objektiv i hetimit të jurisë së madhe, apo thjesht një subjekt, aktivitetet e të cilit janë disi të lidhura me të. Dhe nuk ka asgjë në dokumentet e gjykatës apo diku tjetër që të sugjerojë se McGonigal u soll në mënyrë të papërshtatshme gjatë hetimit të FBI-së për fushatën e Trump. Por materialet e kërkuara në thirrjen e dëshmitarit ngrenë pikëpyetje nëse një agjent i lartë i FBI-së mund të ketë përgjuar lidhjet që ai ka bërë gjatë viteve të shërbimit të tij publik për përfitime private – një praktikë shumë e zakonshme midis të brendshmëve të Uashingtonit. Dhe çfarëdo qofshin veprimet e McGonigal, fakti që ai është përfshirë në një hetim të jurisë së madhe është shumë i pazakontë. Sipas një ish-zyrtari të lartë në Departamentin e Drejtësisë, i cili kërkoi të mos identifikohej, prokurorët pothuajse kurrë nuk i konsiderojnë akuzat kundër dikujt kaq të lartë në FBI. “Është shumë e rrallë që ish-njerëzit e FBI-së, dhe sigurisht ish-njerëz të lartë të FBI-së, të përfundojnë si objektiva të jurisë së madhe”, tha zyrtari.

Shqyrtimi federal i McGonigal është veçanërisht i habitshëm duke pasur parasysh punën e tij në FBI. Para daljes në pension të tij në vitin 2018, McGonigal drejtoi hetimin e WikiLeaks ndaj Chelsea Manning, arrestoi këshilltaren e sigurisë kombëtare të Bill Clinton, Sandy Berger për heqjen e materialeve të klasifikuara nga një dhomë leximi e Arkivit Kombëtar dhe drejtoi kërkimin për një agjent kinez brenda CIA-s. Në vitin 2016, kur u shfaqën raporte se Rusia kishte hakuar sistemin e postës elektronike të Komitetit Kombëtar Demokratik, McGonigal po shërbente si shef i seksionit të krimeve kibernetike në selinë e FBI-së në Uashington. Në atë cilësi, ai ishte një nga zyrtarët e parë që mësoi se një zyrtar i fushatës së Trump ishte mburrur se rusët kishin papastërti mbi Hillary Clinton, duke ndezur hetimin e njohur si Operacioni Crossfire Hurricane. Më vonë atë vit, drejtori i FBI-së James Comey promovoi McGonigal për të mbikëqyrur operacionet e kundërzbulimit në Nju Jork.

Sipas thirrjes së dëshmitarit, prokurorët po shqyrtojnë gjithashtu nëse McGonigal ka lidhje me qeverinë e Bosnjë dhe Hercegovinës, si dhe ndonjë “pagesë apo dhuratë” që i është dhënë nga qeveritë e Kosovës, Malit të Zi dhe Shqipërisë.

Dy burime i thanë Insajderit se McGonigal ishte i afërt me Edi Ramën, i cili ka shërbyer si kryeministër i Shqipërisë që nga viti 2013. Sipas një e-maili të rishikuar nga Insajderi, McGonigal përdori llogarinë e tij zyrtare të emailit të FBI-së për të tentuar të organizonte një takim mes Ramës dhe një amerikani, firma që kryeministri po mendonte të punësonte për një nismë kundër korrupsionit. Në fund, FBI nuk i dha miratimin McGonigal për takimin dhe ai nuk u zhvillua kurrë.

Një përfaqësues i Ramës tha se marrëdhënia e kryeministrit me McGonigal ishte “një marrëdhënie miqësore tërësisht private pa interes publik. Ne nuk kemi asnjë ide për ndonjë juri të madhe dhe asnjë autoritet amerikan nuk na ka kontaktuar ndonjëherë për këtë. Nuk ka pasur kurrë takime me firma, dhurata, pagesat, rimbursimet e udhëtimit përpara ose pasi zoti McGonigal të largohej nga puna.”

Që kur u largua nga FBI, McGonigal ka vazhduar të tregtojë ekspertizën e tij në kundërzbulim. Në vitin 2020, muaj pas ndihmës së raportuar të tij për ndihmësin e Deripaskës, ai u shfaq në një panel në Këshillin Atlantik, ku dënoi korrupsionin e shërbimeve të sigurisë ruse. “Ju po shihni një erozion në çdo shtet të së drejtës që lidhet me FSB-në,” tha ai. “Do të ishte e ngjashme me të pasurit në Shtetet e Bashkuara FBI-në si një element mashtrues, që vepron me urdhër të ofertuesit më të lartë.”

Profili i McGonigal në LinkedIn thotë se ai është nënkryetari i lartë i “sigurisë globale dhe sigurisë së jetës” në Brookfield Properties, një kompani shumë miliarda dollarëshe e pasurive të paluajtshme në Nju Jork. Por ky informacion, me sa duket, është i pasaktë. “Charlie McGonigal nuk është më me Brookfield”, tha Andrew Brent, shefi i komunikimit i Brookfield, për Insider. McGonigal u largua nga kompania, shtoi ai, në fillim të janarit – pikërisht kur dëshmitarët ishin planifikuar të dilnin para jurisë së madhe./balkanweb