Mori me qira shtëpinë ku strehohej Aldo Avdyli, arrestohet në Durrës bashkëpunëtori i tij (Emri)
Lajmifundit / 14 Tetor 2025, 17:30
Aktualitet
Në një operacion të zhvilluar në Qarkun e Durrësit, autoritetet kanë arrestuar Dorjan Sherifin, i cili kishte marrë me qira shtëpinë ku strehohej Aldo Avdyli.
Ky i fundit ishte arrestuar më parë në një apartament pranë “Liqenit të Thatë”.
Aldo Avdyli ishte në kërkim nga SPAK për dyshimet lidhur me atentatin ndaj Edmir Bregut, dhe arrestimi i tij ka qenë pjesë e hetimeve intensive të organit të posaçëm.