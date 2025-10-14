LEXO PA REKLAMA!

Mori me qira shtëpinë ku strehohej Aldo Avdyli, arrestohet në Durrës bashkëpunëtori i tij (Emri)

Lajmifundit / 14 Tetor 2025, 17:30
Aktualitet

Në një operacion të zhvilluar në Qarkun e Durrësit, autoritetet kanë arrestuar Dorjan Sherifin, i cili kishte marrë me qira shtëpinë ku strehohej Aldo Avdyli.

Ky i fundit ishte arrestuar më parë në një apartament pranë “Liqenit të Thatë”.

Aldo Avdyli ishte në kërkim nga SPAK për dyshimet lidhur me atentatin ndaj Edmir Bregut, dhe arrestimi i tij ka qenë pjesë e hetimeve intensive të organit të posaçëm.

