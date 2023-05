Mori hakun për vrasjen e vëllait, kush është Habib Rexha, i riu që ekzekutoi Arian Gosën sot

Personi që shihni në foto është Habib Rexha, 31-vjeçari që vrau sot në sy të babait të tij Arian Gosën në Kavajë.

Rexha me një pistoletë shkoi në lokalin ku Ariani po pinte kafe me babain e tij dhe e qëlloi me pistoletë në kokë.

Më pas Rexha u largua nga vendi i ngjarjes në këmbë. Arsyeja se përse Rexha vrau Gosën është hakmarrja, pasi dy muaj më parë, vëllai i Gosës dhe vëllai i tij u konfliktuan me njëri-tjetrin dhe të dy mbetën të vrarë.

Ata u zonë për një konflikt me motive të dobta, se përse kishin parë njëri-tjetrin.