Mori 150 mijë paund nga shtëpia e barit ku punonte, “kolegët” i kërcënuan vëllanë me jetë, si ndodhi ngjarja në Tiranë

Policia arrestoi ditën e sotme 29-vjeçarin Vasel Koçaku dhe shpalli në kërkim 39-vjeçarin Omer Brahot, pasi kërcënonin me jetë shtetasin T.M., që t’u jepte atyre 150 mijë paund.

Burime bëjnë me dije se konflikti midis Vasel Kocakut dhe Omer Brahos me shtetasin T.M. ka nisur pasi vëllai i këtij të fundit ka lënë punën në Angli. Ata pretendojnë se ai u ka vjedhur një sasi prej 150 mijë paund. Burimet nga policia bëjnë me dije se ka dyshime se Kocaku, Braho dhe vëllai i T.M. kishin shtëpi bari, për të cilën kishin lindur konflikte.

Duke mos pasur një kontakt direkt me të ata prej gjashtë muajsh i shantazhonin të vëllanë që ai t’u jepte paratë. Në javët e fundit, doza e kërcënimeve ishte shtuar, saqë e detyroi të paraqitej për denoncim në polici. Blutë mundën ta arrestojnë të riun në zonën e Kombinatit.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Një 29-vjeçar ka rënë në prangat e policisë dhe një 39-vjeçar është shpallur në kërkim, pasi kanosën një person për jetën, duke i kërkuar që t’u jepte një shumë parash.

V. K., 29 vjeç, banues në Malësi të Madhe, i dënuar më parë për vjedhje dhe armëmbajtje pa leje, si dhe u shpall në kërkim shtetasi O. B., 39 vjeç kërcënonin shtetasin T.M., për t’u dhënë atyre 150 000 paund. Ata akuzohen për veprën penale “Shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë” kryer në bashkëpunim.

Finalizohet nga Komisariati i Policisë Nr. 6, operacioni policor i koduar “Undone”.

Kanosën për jetën, një shtetas, që t’u jepte 150 000 paund, vihet në pranga 29-vjeçari, shpallet në kërkim bashkëpunëtori i tij.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 6, në vijim të punës për parandalimin dhe goditjen e paligjshmërisë, pas kallëzimit të marrë nga shtetasi T. M., se dy persona e shantazhonin dhe e kërcënonin për jetën, që t’u jepte një shumë parash, menjëherë kanë organizuar punën për identifikimin dhe kapjen e autorëve të dyshuar dhe kanë finalizuar operacionin policor të koduar “Undone”.