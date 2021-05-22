Mori peng burrë e grua dhe i kërkoi 20 mijë euro, policia jep detajet: Si u arrestua Seit Manahasa
Policia ka dhënë detaje nga operacioni i RENEA-s në Peqin, ku mbeti i arrestuar 37-vjeçari, Seit Manahasa dhe u shpall në kërkim bashkëpunëtori i tij,shtetasi K. M., 37 vjeç.
Mësohet, se të dy ata dhunuan dhe mbajtën peng prej orësh shtetasin G.M dhe shtetasen F.D, duke i marrë 120 mijë lekë vjetra, ndërsa synimi i vërtetë i Seit Manahasas dhe bashkëpunëtorit të tij ishte zhvatja e 20 mijë eurove.
Peqin
Finalizohet operacioni policor i koduar "Poligoni". Operacioni nga DVP Elbasan dhe Renea. Vihet në pranga njëri nga autorët që i hoqën lirinë dy shtetasve, shpallet në kërkim bashkautori.
Specialistët për Hetimin e Krimit Kundër Personit në Drejtorinë Vendore të Policisë Elbasan, pas denoncimit të marrë nga shtetasi G. M. dhe shtetasja F. D. se në hyrje të qytetit të Peqinit, pranë një poligoni inertesh. ishin kapur dhe mbajtur peng nga dy shtetas, të cilët i kishin kërcënuar dhe keqtrajtuar ata për disa orë, menjëherë kanë organizuar punën për zbardhjen e ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorëve. Falë veprimeve të shpejta kanë bërë të mundur zbardhjen e ngjarjes.
Mbi bazën e provave të grumbulluara u organizua dhe finalizua nga DVP Elbasan dhe Renea, operacioni policor i koduar "Poligoni", në kuadër të të cilit u kap dhe u arrestua shtetasi: S. M., 38 vjeç, banues në Peqin. Si dhe u shpall në kërkim policor dhe po punohet për kapjen e shtetasit K. M., 37 vjeç, banues në Peqin.
Arrestimi i shtetasit S. M. dhe shpallja në kërkim e bashkautorit tjetër, shtetasit K. M., u bë pasi në bashkëpunim me njëri-tjetrin iu kanë hequr lirinë për disa orë shtetasit G. M. dhe shtetases F. D., dhe nëpërmjet dhunës iu kanë kanë marrë 12.000 lekë. Njëkohësisht i kanë kërcënuar dhe shantazhuar me qëllim për t’iu dhënë një shumë prej 20.000 eurosh.