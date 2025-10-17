Monika Kryemadhi ndryshon skenë: nga politika në film, nënë e bijë, me Dea Vierin
Një bashkëpunim i pazakontë po kthehet në një nga temat më të përfolura të momentit: politikania Monika Kryemadhi dhe bloggerja e njohur Dea Vieri janë parë bashkë në shtrat në setin e xhirimeve të filmit të ri “Me fat”, një produksion nga 33 mm Films, me regjisorë Julian Çanometin dhe Adi Grishajn.
Në foton që po qarkullon me shpejtësi në rrjete sociale, Monika dhe Dea duken të veshura me penjuar peshqiri të bardhë duke mbajtur në duar klapën e xhirimeve. Rreth tyre, mbi shtrat, shihen skenari, make-up-i dhe pajisje filmike, një atmosferë tipike nga prapaskenat e një filmi modern.
Në këtë projekt, Monika Kryemadhi do të ketë debutimin e saj të parë në kinematografi, një surprizë për publikun që e njeh prej vitesh vetëm nga politika. Ajo luan rolin e nënës së Dea Vierit, e cila në film është një vajzë e re me ëndrra, dilema dhe sekrete që do të zbardhen gjatë rrjedhës së historisë.
Filmi “Me fat” pritet të sjellë një ndërthurje interesante mes botës së artit, showbiz-it dhe politikës, duke kaluar mes dramës, humorit dhe një mesazhi reflektues mbi fatin dhe zgjedhjet e jetës.
Burime pranë produksionit tregojnë se filmi do të ketë tone ironike, emocionale dhe do të eksplorojë marrëdhënien nënë–bijë në një mënyrë që publiku shqiptar nuk e ka parë më parë.
Premiera pritet të mbahet gjatë fundvitit, ndërsa fansat e Dea Vierit dhe ndjekësit e politikës tashmë po presin me kureshtje të shohin si do të interpretojë Monika Kryemadhi rolin e saj të parë filmik.
Në rrjete sociale, fotografia e tyre ka ndezur debat dhe entuziazëm: njëra për “hapin e guximshëm artistik” të Monikës, tjetra për “energjinë e gjallë” të Deas në çdo projekt që merr përsipër.