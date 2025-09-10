Monedhat e huaja “të ngrira”/ Këmbimi valutor për 10 shtator 2025
Lajmifundit / 10 Shtator 2025, 08:37
Aktualitet
Ditën e sotme, në tregun e këmbimit valutor, një dollar amerikan blihet me 82.2 lekë dhe shitet me 83.5 lekë.
Ndërkohë euro blihet me 96.7 lekë dhe shitet me 97.6 lekë.
Franga zvicerane blihet me 103 lekë dhe shitet me 104.3 lekë.
Ndërsa paundi britanik blihet me 111 lekë dhe shitet me 112.3 lekë.
Dollari kanadez këmbehet me 59.3 lekë në blerje dhe me 60.8 lekë në shitje.
Për kursin e monedhave të tjera shihni tabelën e mëposhtme: