Momente tmerri, përplasen ‘kokë më kokë’ dy trena në Greqi

Pamje rrëqethëse janë publikuar nga mediat greke të përplasjes së dy trenave në Greqi. Bëhet me dije se një tren me rreth 350 pasagjerë është përplasur me një tren mallrash në luginën e Tempes.

Pasagjerët të panikosur, në momentin e parë nuk kanë arritur të kuptojnë se çfarë po ndodh, por e kanë parë vetën të përplasur dhe në momentin që vagonat kanë marrë flakë, kanë kuptuar edhe çfarë ka ndodhur.

Mes frikës dhe thirrjeve për ndihmë, qytetarë kanë mundur të ndihmojnë dhe të dalin sa munden.

“Të gjithë jashtë, ka zjarr!”!

Në vagonët që ishin në flakë për gati dy orë, deri rreth orës 1 e gjysmë të mëngjesit të së mërkurës, sipas zyrtarëve të Zjarrfikësve, ishin zhvilluar temperatura që i kalonin 1200 gradë Celsius!

Në errësirë të plotë pasagjerët që iknin nga vagonët përmes dritareve të thyera.