“Mollë sherri” u bë një vajzë, si ndodhi plagosja e dy vëllezërve në Tiranë, autori sapo ishte kthyer nga Italia

Detaje të reja janë zbuluar nga sherri në Tiranë ditën e dielë (13 gusht) ku u plagosën me biçak dy vëllezërit, Reset Abazaj, 26 vjeç dhe Viliardo Abazaj, 31 vjeç. Mësohet se “mollë sherri” është bërë një vajzë dhe autori, 35-vjeçari Gert Latifi, i kishte lënë takim për tu sqaruar, sipas Neës24. Sherri mes të rinjve, sipas deklarimeve të tyre, kishte nisur për ngacmimin e një vajze, tre vite më parë.

Mbrëmjen e djeshme, 35-vjeçari komunikoi me dy vëllezërit dhe la takim për t’u sqaruar. Konflikti mes tyre fillimisht nisi me fjalë dhe më pas degjeneroi me sharje e përplasje fizike, ku Gert Latifi goditi me biçak dy vëllezërit.

Mësohet se autori ishte kthyer pak kohë më parë nga Italia, ku jetonte me bashkëshorten dhe fëmijët. 35-vjeçari u arrestua në një hotel në Lushnjë, ku iu gjet një sasi kokaine, rreth 1150 euro dhe biçaku. Gjithashtu në hotel me të ishte edhe një 17-vjeçar që u procedua penalisht nga policia për moskallëzim krimi.