“Moj Anila me kë po flet? Ahuu kujt po i intereson tani”/ Plas mes Hoxhës dhe Arjan Çanit: Nuk e bën...

Hetimi i SPAK për ish-kryeministrin Arben Ahmetaj nxiti një debat të ashpër këtë mbrëmje mes gazetares Anila Hoxha dhe analistit Arjan Çani në studion e “Top Story”.

Pyetja se përse Prokuroria e Posaçme Anti Korrupsion nuk ka treguar për opinionin publik nëse janë vërtetuar pagesat e ish-ministrit të Financave, përplasi Hoxhën me Çanin.

Hoxha: Kemi dy vite për një pagesë që nuk e thotë. A pagoi apo jo?

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Çani: Nuk do t’ua thotë o vëlla. Sepse koha e drejtësisë, nuk është koha e gazetarisë, as e politikës. Drejtësia ka një kohë tjetër.

Hoxha: Më falni, por periudha e hetimit ka një afat. Edhe koha e hetimit ka afate.

Çani: Anila, të lutem më thuaj kur e ka kaluar aftin pra.

Çani: Kjo mund të vazhdojë 10 vite moj

Hoxha: A mund të them diçka…

Çani: Moj Anila, me kë po flet?

Hoxha: E di pse e ndau çështjen e inceneratorit të Elbasanit që u bë kjo bujë e madhe?

Çani: Çfarë do të thuash me këtë? Po thua që SPAK është për ta lehtësuar apo për ta rënduar Arben Ahmetajn?

Hoxha: Unë po të them, me prova, në këndvështrimin tim që raportoj çdo ditë nga SPAK, mund të them që SPAK aktualisht nuk po e bën punën si duhet dhe pikë.

Çani: Kujt po i intereson tani! Nuk po e bën SPAK punën si duhet, ahuu…

Hoxha: Si kujt i intereson?! A ka pritshmëri?

Çani: Unë s’jam kontrollor i shtetit, që kontrolloj apo e bëjnë punën apo jo, pse unë do e zgjidh këtë punë?

Hoxha: U nda një fraksion për inceneratorin? Pse duhet të ndahej çështja e Elbasanit? Ja pra, ndahet 2771/1. Përse nuk kemi ende ne sot një rezultat?

Çani: Unë po të pyes ty si gazetare e kronikës që je…

Hoxha: Fakti që SPAK nuk ka një vendimmarrje, do të thotë që SPAK për një individ me pushtet, është shumë i kujdesshëm për garancitë kushtetuese

Hoxha: Epo kjo nuk është normale

Çani: Kush të tha ty që duhet të jetë normale

Hoxha: Nuk është normale sepse ligji teorikisht është i barabartë vetëm për ne të tjerët, për çdo qytetar tjetër.

Çani: Edhe njerëzit nuk janë naiv. E dinë që ca janë të privilegjuar, ca të tjerë jo.

Hoxha: Për çfarë u ngrit SPAK? Unë kam pyetjen tjetër pastaj koleg: për çfarë u ngrit SPAK?

Çani: Nuk e bën dot Anila këtë bisedë

Hoxha: Po për çfarë u ngrit SPAK?!

Çani: Nuk e bën dot bisedën! Po flet sikur je zyrtare. Gazetarët mundohen të thonë atë që nuk thonë të tjerët

Hoxha: Këtë po të them pra! Në dhjetor 2022, SPAK ndau në fraksion çështjen e Arben Ahmetajt. Nuk kanë pasur asnjë rrethanë për ta ndarë.