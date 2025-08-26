LEXO PA REKLAMA!

Mjeti i tyre lundrues pësoi defekt në Gjirin e Kakomesë, Kapiteneria e portit Sarandë shpëton turistët

Lajmifundit / 26 Gusht 2025, 19:33
Mjeti i tyre lundrues pësoi defekt në Gjirin e Kakomesë,

Kapiteneria e Portit Sarandë i ka ardhur në ndihmë nga një grup turistësh shqiptarë dhe të huaj, pasi mjeti i tyre lundrues pësoi defekt në motor, në Gjirin e Kakomesë.

Pas marrjes së kërkesës për ndihmë në vendin ku ndodheshin turistët, u nis mjeti lundrues i Kapitenerisë, i cili bëri rimorkimin e mjetit drejt Gjirit të Limionit, duke siguruar mbërritjen e tyre të sigurt.

‘Sot, rreth orës 18:00, Kapiteneria e Portit Sarandë mori një kërkesë për ndihmë nga një grup turistësh shqiptarë dhe të huaj, pasi mjeti i tyre lundrues pësoi defekt në motor, në Gjirin e Kakomesë.

Menjëherë u nis mjeti lundrues i Kapitenerisë, i cili bëri rimorkimin e mjetit drejt Gjirit të Limionit, duke siguruar mbërritjen e tyre të sigurt. U bëjmë thirrje të gjithë drejtuesve të mjeteve lundruese që të kryejnë kontrollet e nevojshme përpara nisjes, për të siguruar lundrime të qeta e të sigurta’, thuhet në njoftim. 

 

 

 

 

 

 

 

