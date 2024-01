“Mjeku me 4 gra”/ Dëshmia e 16-vjeçares: Na martoi një hoxhë, kryem marrëdhënie te banesa

Del dosja hetimore ndaj mjekut Dervish Hasi, i cili akuzohet nga prokuroria për verprat penale të pornografisë dhe marrëdhënies seksuale me të mitura.

Në dëshminë e saj të dhënë përpara hetuesve, e mitura ka pranuar lidhjen me mjekun dhe ka thënë se marrëdhëniet seksuale janë kryer me konsensus në banesën e tij, pasi ajo mbushi 16-vjeçe.

Në dosje vajza pohon se është njohur me mjekun në moshën 14-vjeçare dhe pasi kanë komunikuar kanë filluar ta pëlqejnë njëri-tjetrin. Ajo shton se është martuar me mjekun nga një hoxhë sipas një dokumenti të quajtur NIKAH.

Ajo shtoi se është besimtare myslimane dhe sipas saj mashkullit i lejon feja të ketë disa gra.

“Më datë 17.01.2024 në prani të psikologut, punonjësit social si dhe prindit të saj, i është marrë deklarim shtetases së mitur D. D., e cila ka deklaruar se është praktikante e fesë myslymane dhe se e lejon feja martesën e meshkujve me shumë partnerë. Ajo pohon faktin se në moshën 14 vjeçare është njohur me shtetasin Dervish Hasi.

Ajo pohon faktin se i ka bërë me dije me Dervishit moshën e saj 14 vjeçare pastaj kanë vazhduar komunikimin ku të dy i kanë shprehur pëlqimin dhe dashurinë njëri tjetrit. Pas një viti përafërsisht në moshën 16-vjeçare ata kanë kryer marrëdhënie me njër tjetrin tek banesa e sipërcituar. Vajza e di se mjeku është i martuar me një partnere dhe se ka dhe dy partnere të tjera. Ajo deklaron se me dy prej tyre njihet dhe me një nuk njihet. E pyetur nga ana jonë ajo pohon faktin se ka kryer mardhënie seksuale për herë të fundit më datë 16.01.2024. Deklaron se gjithçka e ka bërë me dëshirë dhe se kanë bërë martesë fetare sipas një dokumenti fetar të quajtur NIKAH dhe se kjo martesë fetare është bërë në prani të një hoxhe, rreth para një viti. Ajo deklaron se përdor medikamente për tiroiden dhe aneminë. Po ashtu deklaron se së fundmi nuk ka pasur situata stresi, përpos atyre të streseve të perditshëm për shikak të provimeve në shkollë.