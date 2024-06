Mjeku i arrestuar ikën nga seanca pa policë, reagon gjykata: Doli nga dera e personelit!

Nje skene e pazakonte ndodhi diten e sotme tek Gjykata e Tiranës ku njeri nga mjeket e Onkologjikut, u largua nga godina e institucionit pa police edhe pse ndodhet ne mase arresti.

Per kete veprim te Edmond Gashit, ka reaguar pasi la në fuqi masat e sigurisë për shtatë të arrestuarit e skandalit të Spitalit të Onkologjikut.

Gjykata Penale e Tiranës sqaron se Edmond Gashi ka dalë nga hyrja e autorizuar për gjyqtarët duke përfituar nga hapja e derës në mënyrë rastësore nga një punës i gjykatës.

Gjykata e Tiranës thekson se Gashi është larguar i pashoqëruar nga efektivët e Policisë së Shtetit të cilët duhet të bënin dërgimin e tij në shtëpi.

“Me përfundimin e seancës gjyqësore, pasi gjyqtarja ka lënë sallën e gjyqit, po kështu me rradhë pas saj edhe prokurori, avokatët, si dhe vetë personat nën hetim, shtetasi E. G., teksa ka qënë në korridorin e katit të parë të gjykatës, duke përfituar nga një moment i vetëm në të cilin një punonjëse e gjykatës ka qënë duke dalë në rrethana krejtësisht rastësore nga dera e cila shërben për hyrjet dhe daljet e autorizuara vetëm të gjyqtarëve dhe punonjësve të gjykatës (me karta të posaçme), ka dalë i shoqëruar edhe nga një shtetas tjetër, duke u larguar me vrap, i pa shoqëruar nga asnjë punonjës i policisë së shtetit“, thuhet në reagimin e Gjykatës.