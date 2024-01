Mjeku besimtar me 4 gra/ Predikuesja e fesë: Kur vajzës i vjen cikli i parë menstrual i lejohet të bëjë s***

Rasti i mjekut besimtar, Dervish Hasi i arrestuar për akuzën e shfrytëzimit seksual me të mitur, ka shkaktuar debate të shumta në disa panele të studiove televizive.

Ikballe Berisha Huduti, predikuese e fesë islame, tha se nëse nuk vërtetohet se marrëdhënia seksuale me vajzën është me dhunë dhe zhvillimi seksual i saj, atëherë doktori Dervish Islami nuk ka bërë asgjë të gabuar.

”Sa i përket vajzës e cila është ende e mitur, sipas sheriatit në momentin kur vajzës i vjen cikli i parë menstrual është pjesërisht e moshë-rritur. Martesa nuk është oblikative, mirëpo është vepër e pëlqyer e fortë. Nëse një vajzë nuk mund t’i mbajë epshet e veta për diçka që mund të kalojë në zihna, imoralitet, atëherë prindërit detyrohet ta martojnë.

Doktor Dervish Hasa dhe vajza minorene që e thoni ju, mirëpo nëse nuk i dimë detajet, nuk do me thënë se ti fejohesh që është patjetër më hy në mardhënie intime. Plotësisht asgjë nuk ka gabuar, derisa nuk vërtetohet se është me dhunë, çfarë zhvillimi seksual ka vajza. Në islam nuk ka ndonjë problem”,-ishte deklarata e saj.