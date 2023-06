Misteri Vis Martinaj/ Eksperti i sigurisë plas deklaratën: Do ketë furtunë shkarkimesh nëse ndodh...

Eksperti i sigurisë, Fatjon Softa, ka folur mbi çështjen Ervis Martinaj, ku është shprehur se operacioni i policisë duhet të kishte nisur muaj më parë.

Gjatë një lidhjeje të drejtpërdrejtë në “Shqipëria Live”, eksperti tha se nëse dalin lidhjet e Martinajt me persona në radhët e policisë do të ketë furtunë shkarkimesh në Policinë e Shtetit.

“Duket sikur nuk duan ta gjejnë, se nuk kapet një person duke rrethuar banesën në ditë festash. Kontrolli duhet të ishte bërë 8 muaj më parë.

Do kishte më shumë mundësi për të gjetur e zbuluar gjë. Dhe nëse dalin ato që ka thënë ai se ka pasur bashkëpunime me policë, do ketë furtunë shkarkimesh në polici,” tha Softa.