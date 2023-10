Misteri “Martinaj”, Artan Hoxha: Mos bëni “skema” me arrestimin e mjekëve, por gjeni...

Një mjek reanimator u arrestua me bujë pasditen e 23 shtatori në ambientet e spitalit të Traumës me dyshimet se kishte marrë ryshfet.

Gazetari i ABC, Artan Hoxha i ftuar në studion e “abc Live”, me Sibora Bitrin e cilësoi një show të panevojshëm arrestimin e mjekut F.M dhe i bëri thirrje organeve të drejtësisë dhe policisë që të zbulojnë se çfarë ka ndodhur me fatin e “mbretit të lotove.”

Sipas gazetarit investigativ kjo është një çështje që do përgjigje pasi ka shumë rëndësi edhe për opinionin publik për shkak të statusit si biznesmen që kishte Martinaj.

Sakaq, Hoxha zbuloi në studio se një person tjetër me kombësi shqiptare i cili banonte në Ekuador është zhdukur.

Artan Hoxha: Edhe nëse e gjejnë, edhe nëse nuk e gjejnë autoritet duhet të komunikojnë. Është një rast që ka shumë interes për shkak të pozicionit që ai ka pasur si biznesmen. A e keni parë se çfarë bën policia apo Prokuroria kur arreston ndonjë hallexhi?

E patë se çfarë i bënë atij mjekut atje? Edhe sikur të kishte dalë nga një transplant organesh Shqipëria ka një mungesë shumë të madhe të mjekëve reanimatorë. Nuk bëhet operacioni. Ti ndiqe, provoje që ka bërë korrupsion por mos bëj skema të tilla.

Nëse ti çon njerëz të armatosur me maska, me kamera, për të nxjerrë një mjek. Në fund të fundit ku do shkonte ai mjeku. Nga ana tjetër bën spekulime duke përdorur gjithë entorazhin që ke në media se po fajësohesh për një gjë që se ke bërë.

Zotëri ka humbur një person. Ku është? Ka humbur dhe një person tjetër, nuk është bërë zhurmë deri tani. Më duhet pak kohë të verifikoj. Është një personazh i cili mendohet që ka humbur në Ekuador.

Është shqiptar dhe ngjarja është e freskët. Kam bërë verifikimet e mundshme dhe jam interesuar. Ky person ka qenë në Ekuador për herë të fundit, ka hyrë në Shqipëri, është larguar nga Shqipëria dhe nuk ka më informacion. Dihet që ky ka ndërprerë çdo kontakt dhe është zhdukur. Kjo ngjarje do se s’bën një përgjigje.

Vonesa e kësaj përgjigje dhe duke pritur që të ndodhin ngjarje të tjera që ta mbulojnë këtë, nuk do gjejmë kurrë përgjigje. Kur Prokuroria dhe Gjykata nuk ka bërë drejtësi çfarë ndodh? Ndodh ajo që ndodhi në Shkodër ku u vra një 19 vjeçar.