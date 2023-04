Misteri i mjetit të blinduar në fushën e mandarinave, dyshime se “Koçole” dhe Sulovari u rrëmbyen

Edhe pse kanë kaluar 20 ditë nga zhdukja pa gjurmë e dy burrave në Sarandë, bëhet me dije se Policia në fakt po lëviz shumë shpejt në mbledhje provash, faktesh dhe dëshmish.

Nga të dhënat e ditës së djeshme që vijnë nga Saranda mësohet se është hedhur dritë edhe mbi një tjetër mjet, i cili është gjendur në një parcelë mandarinash. Ai mendohet se është i blinduar dhe është me targa greke. Policia bashkë me forcat speciale të shkuara nga Tirana po bëjnë kërkime të shumta për të rënë në gjurmët e dy të rrëmbyerve, ndërkohë që të gjitha dyshimet janë se ata kind të jenë në fshatin Vrinë, aty ku pretendohet se është bërë e mundur të merret edhe një informacion nga një burim konfidencial i Policisë.

Hetimet për të gjetur shkakun e kësaj ngjarjeje të rëndë mësohet se janë përqendruar tek hakmarrja dhe përplasjet për trafikun e drogës, kryesisht me Greqinë, por grupi hetimor ende nuk është në gjendje të përcaktojë fiks njërën nga këto dy pista se cila është e vërteta. Dëshmitë dhe faktet që kanë dalë ditëve të fundit, tregojnë se në rrëmbimin e tyre është përdorur edhe një makinë tjetër e cila është gjendur në një garazh, të pambyllur, të një personi që në fakt jetonte në Sarandë. Atij iu ka marrë dëshmia por është lënë i lirë, pasi në rrëfimin e tij nuk është zbuluar ndonjë element ku mund të flitej për implikim apo dijeni të tij. Mjeti ka dalë në qarkullim me dy palë targa, të dyja të vjedhura dhe më pas është futur në atë garazh pa “zot”.